Разместите рекламу в Kadam уже сегодня!

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Kadam.net — крупнейший сервис интернет-рекламы, использующий самые современные технологии для комплексного решения задач клиентов.
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Сотни тысяч сайтов и приложений по всему миру готовы размещать вашу рекламу. Объемы трафика ограничены лишь вашими настройками и бюджетом.
5 самых популярных форматов рекламы: баннеры, нативная реклама, пуш-уведомления, кликандер и видеореклама.
Детальная и прозрачная статистика, аналитика и встроенный трекер конверсий. Простота управления любым количеством рекламных кампаний.
Таргетируйтесь на свою целевую аудиторию по необходимым параметрам: демография, интересы, ключевые слова, ретаргетинг и многое другое.
Любой вид оплаты: за показы, за клики, за действия. Автоброкер ставок, детальная статистика, персональный менеджер и общий чат.
Собственные и внешние системы защиты от накруток. Уникальный встроенный инструмент аналитики. Собственная DMP платформа.
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Мы с радостью ответим
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Будь то настройка или запуск рекламной кампании, создание промоматериалов, оптимизация результатов и многое другое! Опытный персональный менеджер уже готов выйти с вами на связь и познакомить со всеми тонкостями работы в системе. Достаточно пройти регистрацию, указав удобный способ связи для вас.