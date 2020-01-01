Разместите рекламу в Kadam уже сегодня!

Kadam.net — крупнейший сервис интернет-рекламы, использующий самые современные технологии для комплексного решения задач клиентов.

Ваш ключ к эффективным продажам
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Рекламодателю
Привлечение клиентов

Эффективные продажи в сети

Рекламодателю
Арбитражнику
Заработок на арбитраже

Оплата за конверсии по уникальной модели рекламы KSA

Арбитражнику
Агентству
Агентству
Рекламный бизнес

Стабильный доход для рекламных агентств

Агентству
Наши преимущества

Мы всегда стремимся помочь
в решении любых вопросов!

Трафик со всего мира

Сотни тысяч сайтов и приложений по всему миру готовы размещать вашу рекламу. Объемы трафика ограничены лишь вашими настройками и бюджетом.

Лучшие форматы рекламы

5 самых популярных форматов рекламы: баннеры, нативная реклама, пуш-уведомления, кликандер и видеореклама.

Полный контроль

Детальная и прозрачная статистика, аналитика и встроенный трекер конверсий. Простота управления любым количеством рекламных кампаний.

Широкие возможности таргетинга

Таргетируйтесь на свою целевую аудиторию по необходимым параметрам: демография, интересы, ключевые слова, ретаргетинг и многое другое.

Максимальный результат

Любой вид оплаты: за показы, за клики, за действия. Автоброкер ставок, детальная статистика, персональный менеджер и общий чат.

Эталонное качество

Собственные и внешние системы защиты от накруток. Уникальный встроенный инструмент аналитики. Собственная DMP платформа.

Форматы интернет-рекламы
Баннерная
Тизерная
Push
Видео
Clickunder
Готовы к потоку конверсий?

Создавайте успешные рекламные кампании и получайте новых клиентов за считанные минуты

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на них

Будь то настройка или запуск рекламной кампании, создание промоматериалов, оптимизация результатов и многое другое! Опытный персональный менеджер уже готов выйти с вами на связь и познакомить со всеми тонкостями работы в системе. Достаточно пройти регистрацию, указав удобный способ связи для вас.

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